В Свердловской области выполнят все поручения Владимира Путина

11:57 | 26.03.2020

Столица Урала готова выполнить все изученные накануне поручения Владимира Путина. Об этом сообщил Евгений Куйвашев в своём Instagram.



«Свердловская область готова выполнить все поручения и рекомендации президента Владимира Путина, озвученные вчера во время обращения к нации. Следующая неделя: с 28 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением зарплат. Призываю всех жителей региона по возможности находиться в это время дома, ограничить контакты, ответственно отнестись к своему здоровью и к здоровью членов своей семьи»,- написал губернатор.



Также он отметил, что предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут получить отсрочку по аренде на полгода, если имущество находится в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, также на шесть месяцев им готовы предоставить налоговые каникулы.



«Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. На детей в возрасте с 3 до 7 лет выплаты будут осуществляться на месяц раньше установленного срока. Кроме того, с опережением графика будут проведены и выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла. Также мы работаем над дополнительными мерами поддержками бизнеса, которые возможно ввести на уровне региона»,- рассказал Евгений Куйвашев.



Губернатор также заявил, что к завтрашнему дню минфин региона подготовит предложения о корректировке бюджета региона. Это необходимо, чтобы выполнить все социальные и финансовые обязательства, о которых говорил президент.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»