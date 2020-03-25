Ещё на трёх дорогах Екатеринбурга появится знак «Остановка запрещена»

11:30 | 26.03.2020

Фото: Администрация Октябрьского района

Во втором квартале текущего года в столице Урала ещё на трёх участках дорог появятся знаки «Остановка запрещена».



Так, ограничения появятся на улицах Шатровой (от ул. Патриотов до дома № 48 на ул. Рощинской), Красноармейской (от ул. Энгельса до ул. Малышева) и Рассветной (от ул. Сыромолотова до здания № 11 на ул. Рассветной).



Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установит Центр организации движения для улучшения содержания и обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»