Александр Высокинский учредил главные награды Екатеринбурга

10:49 | 26.03.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский учредил главные награды города – Почётную грамоту, Благодарственное письмо и Благодарности главы Екатеринбурга.



Почётную грамоту, согласно плану, будут вручать за вклад в социально-экономическое развитие города, а также за достижения в профессиональной, общественной и политической деятельности.



Благодарственным письмом главы Екатеринбурга предлагается награждать представителей научного сообщества, экономистов, деятелей культуры и искусства, педагогов, врачей и спортсменов.



Благодарность главы Екатеринбурга получат граждане России, иностранцы и лица без гражданства за привлечение бизнеса и инвестиций, налаживание торговых и экономических связей с предприятиями региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»