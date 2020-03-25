Замкнуть ЕКАД могут раньше срока

10:24 | 26.03.2020

Фото: Департамент информационной политики

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу при дополнительном финансировании могут замкнуть раньше срока. Так, работы могут завершиться уже к концу 2022 года. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.



Такое стало возможным, поскольку в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на постройку ЕКАД выделят дополнительные федеральные средства.



Согласно контракту, строительство дороги должно было завершиться до 2024 года. Новый участок будет шестиполосным.



Строители сейчас занимаются соединением Полевского и Челябинского трактов. Уже выполнено работ на 1,13 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»