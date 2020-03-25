На Урале мужчина предстанет перед судом за «гастроли» с кражами

10:02 | 26.03.2020

На Урале перед судом предстанет ранее неоднократно судимый 40-летний житель Артёмовского. Его обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.



По версии следствия, обвиняемый в период с апреля по декабрь 2019 года в Березовском и прилегающих поселков совершил восемь эпизодов краж из коттеджей. Так, мужчина ехал из Артёмовского в Екатеринбург, по пути выходил из автобуса на остановках, выбирал подходящий коттедж, разбивал окна и проникал внутрь.



Забрав ювелирные изделия, обвиняемый сразу покидал место происшествия и продолжал свой путь в Екатеринбург. В столице Урала он сбывал украденное, а затем возвращался в Артемовский.



Всего в Березовском обвиняемый похитил драгоценности на общую сумму более 270 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение каждого из эпизодов данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»