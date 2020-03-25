В Екатеринбурге врачи увезли семью с подозрением на коронавирус

09:25 | 26.03.2020

Фото: Нина Алексеева

В Екатеринбурге из дома на улице Библиотечной, 45 врачи увезли семью с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил местный житель.



По его словам, после инцидента врачи ходили по квартирам и брали анализы у жильцов. Также он рассказал, что теперь весь подъезд могут отправить на двухнедельный карантин.



По последним данным оперативного штаба, всего в Екатеринбурге зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»