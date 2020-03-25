194 миллиона рублей выделили на защиту свердловских лесов от пожаров

09:11 | 26.03.2020

Фото: Марина Зезелина

В Свердловской области на мероприятия по охране лесов от пожаров выделили 194,1 миллиона рублей.



При этом 109,4 млн рублей выделено из областного бюджета, а остальные – из федеральной казны, сообщил министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.



Деньги, кроме затрат на тушение лесных пожаров, пойдут на противопожарное обустройство лесов (строительство и реконструкцию лесных дорог, прокладку и прочистку минерализованных полос), а также на обеспечение работы лесопожарных станций и системы раннего обнаружения и наблюдения за развитием лесных пожаров с использованием наземных авиационных и космических средств.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»