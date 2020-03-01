Частная лаборатория «Хеликс» в Екатеринбурге начнет тестировать граждан на коронавирус

20:57 | 25.03.2020

Фото: mamadysh-rt.ru

Частная лаборатория «Хеликс» с 26 марта начнет прием анализов на коронавирус. Исследования будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а позже возможность сдать анализ появится в других городах.



Как сообщают на официальном сайте лаборатории, в центрах будет организован график для пациентов, желающих сдать тест. Запись будет организована через контакт-центр, чтобы принимать пациентов каждые 10-15 минут.



«Таким образом, клиентам не придется ожидать сдачи анализа в очереди, а время нахождения в Центре составит не более 5-7 минут», - подчеркнули в лаборатории.



Первым этапом скрининга будет опрос о пребывании пациента в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, далее врачи измерят у человека температуру тела. Отмечается, что анализ будет доступен только для бессимптомных пациентов, остальных будут маршрутизировать согласно рекомендациям Роспотребнадзора.



Срок выполнения теста будет составлять 1 сутки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»