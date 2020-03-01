В Екатеринбурге временно отменили акцию «Субботник против рака»

20:33 | 25.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице временно отменена акция «Субботник против рака». Ближайшее мероприятие должно было пройти 28 марта.



Как сообщили в горадминистрации, такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Кроме того, в городе временно ввели ограничение на проведение массовых обследований населения, в том числе на диспансеризацию, вакцинацию и профосмотры.



«Медицинские работники призывают горожан ответственно и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры профилактики: исключить контакты в местах массового скопления людей, использовать одноразовую медицинскую маску или самодельную из многослойной марли, чаще мыть и дезинфицировать руки, гаджеты, оргтехнику и поверхности, с которыми соприкасаетесь», - отметили в администрайии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»