Екатеринбургские воскресные школы перевели на дистанционное обучение

19:40 | 25.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии



В уральской столице воскресные школы перешли на работу в новом дистанционном режиме, об этом рассказали в отделе по религиозному образованию и катехизации Екатеринбургской епархии.



«В воскресный день воспитанники церковно-приходских школ по-прежнему встречаются в храме на Божественной литургии. Поскольку занятия не проводятся, ребята с родителями изучают Закон Божий дома. Первые домашние задания были выданы детям уже в минувшее воскресение. Они включают в себя чтение Священного Писания, учебника по Закону Божию, работу с цитатами святых отцов, выполнение заданий по рабочим тетрадям, просмотр видеосюжетов из серии «Закон Божий», творческие задания», - сообщили в отделе.



Многие школы организовали уроки детям через соцсети. Так, нпример, поступили младшие классы воскресных школ при Ново-Тихвинском женском монастыре и Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга.



Как отметила руководитель сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Галина Семеновна Ващенко, дистанционное обучение является вынужденной мерой, но с её помощью педагоги совершенствуются в работе через современные средства связи и продолжают путеводить детей к Христу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»