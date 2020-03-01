Свердловчан предупредили о сильном ветре

19:01 | 25.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило жителей о сильном ветре завтра, 26 марта. Ожидается, что в порывах он будет достигать до 20 м/с.



Жителям порекомендовали не держать открытыми окна и двери, соблюдать меры пожарной безопасности и не находиться во время сильного ветра возле мостов, ЛЭП и деревьем.



«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность», - подчеркнули в МЧС.



Обо всех ЧП спасатели попросили сообщать по номерам «101» или «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»