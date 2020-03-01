Свердловчанам старше 65 лет порекомендовали самоизолироваться до 14 апреля

18:10 | 25.03.2020

Фото: kaznews.kz

Жителям Свердловской области старше 65 лет рекомендовано самоизолироваться из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сказано в измененном указе о введении режима повышенной готовности в регионе.



При этом самоизоляция может не применяться к гражданам, занимающим руководящие должности, которым необходимо находиться на рабочем месте для нормального функционирования организации. Кроме того, самоизолироваться необязательно работникам здравоохранения.



Напомним, что указ о введении режима повышенной готовности в Свердловской области был подписан 18 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»