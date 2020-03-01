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17:47 | 25.03.2020

Фото: travelbelka.ru

Беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург откроют на месяц раньше

Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет новый беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург на месяц раньше. Прямым рейсом до столицы Урала, а затем в Санкт-Петербург и обратно граждане смогут добраться уже с 17 апреля, а не с 19 мая, как отмечалось ранее.

Согласно обновленным данным пресс-службы авиакомпании, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам (U6-255 Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск), по средам и субботам (U6-256 Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург).

Добавим, что на данных рейсах доступны субсидированные тарифы. Так, полет в одну сторону из Якутска в Екатеринбург или обратно по спецтарифу обойдется в 6 000 рублей (стоимость обычного билета составляет 14 865 рублей). Из Якутска в Санкт-Петербург или обратно – в 7000 рублей (обычный билет - 16 100 рублей). Пособие распространяется на молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетные семьи, инвалидов и их сопровождающих. Детям до 12 лет – скидка 25%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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