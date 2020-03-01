В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге начинает работать волонтерский штаб

16:46 | 25.03.2020

Фото: kp.ru

В аэропорту Кольцово с сегодняшнего дня начинает работу волонтерский штаб, созданный по поручению министра здравоохранения Свердловской области.



Добровольцы будут объяснять гостям аэропорта о том, как не заразиться коронавирусом. Сопредседатель Народного фронта в Свердловской области Ирина Левина рассказала, что все добровольцы пройдут обязательное обучение, как и что нужно говорить и правильно делать.



«Волонтеры будут выдавать пассажирам информационные материалы про коронавирус и специальные памятки о том, как им не заразиться», – говорит она.



Каждому будут выданы средства защиты: маски и одноразовые перчатки.



Напомним, в период вспышки коронавируса в области начали создаваться специальные волонтерские отряды при медколледже. Молодые люди в специальных, ярко выделяющихся костюмах помогают пожилым людям, которым рекомендуется находиться в домашней изоляции, с покупками еды и лекарств.



Отметим, заместитель губернатора Павел Креков рекомендовал оставаться дома всем свердловчанам старше 65 лет кроме специалистов, которых некем заменить.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»