В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта моста через реку Арамилка

ФКУ "Уралуправтодор" ищет подрядчика, которые отремонтирует мост через реку Арамилка на подъезде к Екатеринбургу. На эти цели из федерального бюджета РФ готовы выделить 53 млн 950 тысяч рублей.Исполнителю предстоит отремонтировать отремонтировать мост через реку Арамилка (на км 181+697) автодороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Общая длина железобетонного моста 60 метров, ширина – 36 метров, сообщается на сайте госзакупок.Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 апреля. Срок выполнения работ – 5 ноября 2020 года.