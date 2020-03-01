Губернатор Свердловской области провел видеоконференцию с главами муниципалитетов

15:16 | 25.03.2020

Фото: 5-tv.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов на заботу о безопасности людей в ситуации с распространением коронавируса. Совещание прошло в режиме видеоконференции.



Глава региона обратил внимание мэров на проведение массовых мероприятий, организацию работы детсадов и школ, медицинских и социальных учреждений, торгово-развлекательных центров и общественного транспорта.



«До принятия решения об отмене режима повышенной готовности прошу активизировать работу с населением в режиме онлайн, временно ограничив личные приемы граждан. Забота о безопасности и бережное отношение к здоровью уральцев – прежде всего», – отметил Евгений Куйвашев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»