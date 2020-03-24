Дети уральских металлургов создали иллюстрации Победы

«И каждый думал и мечтал о чем-то, о своём…». Автор Цыганова Лена, 16 лет.

«Перед боем. Портрет военного лётчика истребителя А.П. Маресьева». Автор Клюкина Анастасия, 13 лет.

«Воспоминания». Автор Мурзина Екатерина, 16 лет.

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», входящего в состав металлургического комплекса УГМК, состоялся конкурс открыток и рисунков «Помним сердцем» для детей от 4 до 18 лет. Творческий конкурс был посвящен 75-й го¬довщине Победы в Великой От¬ечественной войне. Работы оце¬нивали преподаватели детской художественной школы Киров¬града и работники филиала.«Ребята полностью погрузи¬лись в тему войны. Они посмо¬трели военные фильмы, прочли произведения, побывали на встречах с ветеранами. Работы отразили эмоции и отношение детей к событиям тех лет. Мы увидели теплые, жи¬вые композиции, выполненные в разных техниках и с исполь¬зованием разных материалов. Хочется отметить, что в городе живет много талантливых детей», – подвела итог конкурса педагог художественной школы Валентина Калямина.Победителями конкурса стали Ирина Кичигина (возрастная категория до 6 лет), Матвей Гладун (7–12 лет), Екатерина Мурзина (13–18 лет). Лучшей открыткой стала работа Татьяны Янченко. Приз зрительских симпатий завоевал Миша Раховский, «Гран-при» конкурса присужден Елене Цыгановой.Все иллюстрации будут оформлены в выставку, которая откроется в фойе ДК «Метал-лург» Кировграда накануне Дня Победы. Работы победителей лягут в основу баннера, который планируется разместить в цен¬тре города.