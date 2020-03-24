В Екатеринбурге открылась вторая лаборатория, в которой делают первичный анализ на коронавирус

14:22 | 25.03.2020

Фото: twitter.com

В Екатеринбурге открылась вторая лаборатория, имеющая право дать первичное подтверждение на коронавирус. Теперь кроме Роспотребнадзора проверять анализы свердловчан может Екатеринбургский клинико-диагностический центр.



По словам начальника горздрава Дениса Демидова, это увеличит скорость определения вируса у граждан. Забор биологического материала для исследования проводят участковые доктора на дому, а сотрудники больницы доставляют его в лабораторию. Если у медиков первичные анализы вызвали подозрения, проба отправляется в Роспотребнадзор, а затем – в лабораторию «Вектор» в Новосибирск.



Отмечается, что результаты анализов могут быть известны уже на следующий день после забора. Важно, что обследовать будут всех прибывших из-за рубежа или транзитом из зарубежных стран в течение двух последних недель вне зависимости от наличия симптомов ОРВИ.



Заместитель главного врача по оргметодработе ЕКДЦ Татьяна Праздничкова сообщает, что за последние два дня в лаборатории уже проведено 43 исследования на наличие коронавируса нового типа. Положительных результатов не выявлено.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»