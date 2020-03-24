В Екатеринбурге мужчина сжег до тла свою квартиру

13:58 | 25.03.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Накануне вечером в Екатеринбурге до тла сгорела квартира на Карла Либкнехта. Как выяснилось, жилец намеренно намеренно устроил утечку газа.



В пресс-службе Центрального аварийно-диспетчерского управления «Екатеринбурггаз», куда поступило сообщение от полицейских, рассказали, что жена после работы пришла домой и застала мужа спящим. Он предупредил ее об утечке газа и велел уходить.



Женщина вышла из квартиры и вызвала сотрудников полиции. В это время на кухне произошло возгорание имущества.



Благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать трагических последствий для других жильцов дома – вовремя прибывшие на место сотрудники полиции перекрыли кран опуска и вызвали аварийную бригаду. Газоснабжение по стояку, в целях безопасности, приостановили.



Пострадала только квартира виновника ЧП - она выгорела полностью. К счастью, никому из людей медицинская помощь не понадобилась. А виновника задержали сотрудники полиции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»