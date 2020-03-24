Гастарбайтер напал на женщину в Екатеринбурге, сорвав с шеи золотую цепочку

13:52 | 25.03.2020

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге гастарбайтера, подозреваемого в серии уличных нападений на женщин.



Так, поздним вечером 19 марта в полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Со слов заявительницы, в этот же день, часом ранее, по адресу Мира, 32 к ней подошел неизвестный мужчина неславянской внешности и, схватив за горло, сорвал золотую цепочку стоимостью 40 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сыщикам удалось выследить и задержать подозреваемого.



Задержанным оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья. После установления личности выяснилось, что ему 22 года. Молодой человек нигде не учится и не работает, ранее не судим. При этом, по его словам, украшение он реализовал третьим лицам за 10 тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды, в том числе оплату коммунальных услуг в съемном жилье.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание за подобное преступление составляет семь лет лишения свободы.



Кроме того, полицейские подозревают задержанного в причастности к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Полиция просит граждан, пострадавших от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-08 или 02.



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