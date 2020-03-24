Часть поездов, проходящих через Екатеринбург, отменены из-за коронавируса

13:30 | 25.03.2020

Фото: scclimate.ru

С сегодняшнего дня РЖД отменяет часть маршрутов в связи с распространением коронавируса и со снижением пассажиропотока из-за эпидемиологической обстановки в стране. В ряд упраздненных маршрутов вошли два из Екатеринбурга и один – проходящий.



Поезд 127/128 Ижевск – Екатеринбург:

отменяется отправлением из Ижевска 31 марта, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая;

из Екатеринбурга – 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая.



Поезд 239/240 Екатеринбург – Казань:

отменяется отправлением из Екатеринбурга 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая,

из Казани – 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая.



Поезд 352/351 Уфа – Приобье, уменьшена периодичность курсирования:

отправление из Уфы 15, 19, 23, 27, 31 мая;

отправление со станции Приобье 16, 20, 24, 28 мая, 1 июня.



На сайте РЖД опубликованы правила возврата билетов из-за коронавируса.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»