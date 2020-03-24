Свердловские общественники высказались по поводу поправок в Конституцию

13:15 | 25.03.2020

Фото: stapravda.ru

Согласно статистике, предоставленной ВЦИОМ, россияне считают поправку относительно доступности и качества медобслуживания наиболее важной – в ее поддержку высказались 95% респондентов. Поправки про обязательную индексацию пенсий и адресную соцподдержку считают важными по 92% опрошенных. Обеспечение территориальной целостности страны и запрет фальсификации истории поддерживают 9 из 10 россиян.



Председатель Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» России Олег Соломеин уверен, что наиболее важен весь социальный блок поправок: «Мы – федеральные льготники и для нас это основа. На сегодняшний день у нас одна из самых крупных организаций – более 40 местных организаций в Свердловской области (есть в каждом городе, муниципальном образовании и даже в небольших поселках). Уральцы прошли самые тяжелые времена – это 1986-1987 годы. Этот социальный блок поправок нам очень важен, нужен. Необходимо, чтобы эта защищенность, которую мы видим и чувствуем, была закреплена в Конституции».



Людмила Катеринич, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего образования Свердловской области, также уверена, что социальный блок поправок – наиболее важен среди прочих: «Что бы не происходило – нужна основа. И мы говорим о закреплении обязанности государства создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей». Катеринич отметила, что поправки социального блока помогут наиболее эффективно обеспечить защиту социально-экономических интересов и прав студентов и представить их интересы в госорганах не только регионального, но и федерального уровня.



Член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко напомнил о необходимости сохранения исторической памяти. Особенно в год 75-летия со Дня Победы. «Банальная фраза: без прошлого нет будущего. Но она на 100% верная. Именно забота об историческом наследии, сохранение памяти о наших Героях и об их невероятных подвигах необходимы для воспитания достойного поколения, для будущих достижений страны по любым направлениям», – отмечает Сергей Павленко.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»