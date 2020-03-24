Общественники из Екатеринбурга проведут масштабную патриотическую акцию «Поезд Великой Победы»

12:48 | 25.03.2020

Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews

Общественники из Екатеринбурга готовятся к проведению масштабной патриотической акции «Поезд Великой Победы». Мероприятие пройдет в ноябре этого года и будет приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами мероприятия выступили свердловские региональные отделения движения «Сильная Россия» и организации «Офицеры России», за плечами которых многолетний опыт по привитию подрастающему поколению патриотизма.



«Поезд Великой Победы» отправится в путь из Екатеринбурга. Он повезет около 500 человек – кадетов, юнармейцев, детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров. По пути следования поезд сделает остановки в городе трудовой и боевой славы Самаре и городе-герое Волгоград, где для екатеринбургских школьников пройдут торжественные мероприятия с возложением цветов к мемориалам погибшим советским воинам, встречи с ветеранами и сверстниками.



В Самаре и Волгограде поезд «возьмет на борт» еще нескольких учащихся. Финальной точкой маршрута «Поезда Великой Победы» станет Севастополь, где ребята будут гостить три дня, в течение которых посетят памятные и исторические места.



Идею проведения мероприятия уже поддержали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, правительства Самарской и Волгоградской областей.



«Реализация этого масштабного проекта станет важным инструментом в противодействии попыткам фальсификации истории, будет содействовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о Великой Победе», – сказал руководитель исполкома регионального отделения движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» в Свердловской области Кирилл Васильченко.

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