Около 700 жителей Свердловской области оформили больничные онлайн

12:47 | 25.03.2020

Фото: ok.ru

Около 700 свердловчан, вернувшихся из зарубежных поездок, оформили больничные онлайн. Такой механизм введен, чтобы уральцы, приехавшие недавно из-за границы, не нарушали режима самоизоляции.



Заявление на оформление больничного листа можно подать в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ. Если в течение двух недель не последует обращение в медучреждение, больничный закроется автоматически.



Отметим, выплата части «больничных» будет произведена не позднее, чем через неделю.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»