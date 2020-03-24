Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области предоставил данные по коронавирусу

12:27 | 25.03.2020

Фото: aksam.com.tr

Согласно данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», за минувшие сутки в регионе проведено 518 проб, забранных у людей с подозрением на коронавирус. Медиками обследовано 450 свердловчан.



Всего в Свердловской области проведено 8703 исследования, обследовано 5557 человек.



Напомним, на Среднем Урале официально зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все случаи – завозные.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»