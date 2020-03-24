На Среднем Урале мужчина расчленил знакомого и выбросил тело в болото

12:09 | 25.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Верхней Пышме перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, инцидент произошел в июне 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поссорился с собутыльником и задушил его при помощи веревки. Осознав содеянное, мужчина зашел в магазин, в котором работал рубщиком мяса, взял топор и расчленил тело товарища. Затем злоумышленник вывез останки и спрятал их в районе болот у озера Балтым, а также в лесу рядом с водоемом «Каменка» в Верхней Пышме.



Спрятанное нашла местная жительница, гулявшая по лесу с собакой, которая и учуяла трупный запах.



В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета и полиции был проведён целый комплекс мероприятий по установлению личности погибшего и последующему задержанию фигуранта. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Задержанный заключен под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»