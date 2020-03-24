В Свердловской области оштрафован директор детско-юношеской спортивной школы

11:46 | 25.03.2020

Фото: uralnew.ru

Прокуратура Новолялинского района проверила «Детско-юношескую спортивную школу», расположенную в городе Новая Ляля, на соблюдение требований антикоррупционного законодательства.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в детское спортивное учреждение был принят на должность тренера-преподавателя бывший государственный служащий Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 54» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области».



В нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции директор МКОУ ДО НГО «Детско-юношеская спортивная школа» не уведомил экс-работодателя о заключении трудового договора с бывшим госслужащим в десятидневный срок.



В результате директор спортивной школы привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона). Суд оштрафовал главу учреждения на 20 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»