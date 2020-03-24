В Екатеринбурге продолжают обновлять набережную реки Исети

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ «О проведении открытого конкурса на градостроительное развитие территорий, прилегающих к реке Исети в городе Екатеринбурге». Документ размещен на интернет-портале правовой информации Свердловской области.Конкурс среди подрядчиков проведет областное министерство строительства и развития инфраструктуры. Замгубернатора Сергей Швиндт назначен ответственным за контроль по исполнению Указа.Конкурс будет проведен в целях повышения качества городской среды и формирования общей концепции развития целостной системы взаимоувязанных территорий, прилегающих к реке Исети.