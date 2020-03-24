В Свердловской области за пошив защитных масок взялись предприятия по производству одежды

11:01 | 25.03.2020

Фото: све.рф

В Свердловской области сразу семь предприятий по пошиву одежды взялись за производство многоразовых масок. Об этом сообщает телеграмм-канал СтопCovid-19.



Отмечается, что такие маски защищают, в первую очередь, от контакта грязных рук с лицом, который, по статистике, происходит от 15 до 23 раз в день.



Согласно данным Минпромторга России, российские предприятия нарастят производство защитных медицинских масок до пяти миллионов в сутки. Именно такие цифры озвучил министр Денис Мантуров президенту страны Владимиру Путину.



Согласно официальным данным, на момент публикации в России заражено 510 человек. Из них на Свердловскую область приходится 13 человек. В мире заражено 424,3 тысячи человек. Выздоровело 106,3 тысячи человек, погибло около 19 тысяч человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»