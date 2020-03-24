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10:08 | 25.03.2020

Фото: iobninsk.ru

Сотрудница «Почта Банка» в Нижнем Тагиле похитила у клиента 700 тысяч рублей

Бывшая сотрудница «Почта Банка» похитила со счета клиента 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По словам Фарида Аглиулина, пострадавшего от рук похитительницы, в декабре прошлого года он открыл счет на пять лет в отделении организации, положил на счет 700 тысяч рублей, а позже переоформил начисление пенсионных выплат на этот же счёт и внёс ещё 70 тысяч рублей. Когда пришло время получить процент со вклада, выяснилось, что деньги исчезли.

Как сообщает пенсионер, в отделении его заверили, что деньги на счету, однако в другом отделении «Почта Банка» эту информацию опровергли, предоставив выписку операций по сберегательному счету за период с 18 декабря по 3 марта.

Выяснилось, что Юлия, сотрудница организации, представила пенсионеру выписку только за тот день, когда счет был только открыт. Как оказалось, мошенница не только похитила деньги, но и подделала подпись в документе о досрочном расторжении вклада, самостоятельно изменила привязанный к договору номер телефона, узнала пин-код из СМС-подтверждения и, таким образом, сняла деньги со счета. По словам пенсионера, от действий мошенницы пострадали еще две клиентки банка.

В результате таких махинаций следственным комитетом возбуждено уголовное дело, а подозреваемая написала явку с повинной о признании своей вины в содеянном. Представителям власти женщина сказала, что уже потратила все похищенные деньги.

Из отделения женщину уволили 10 марта. По факту хищения денежных средств в отношении бывшей сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по пп. В и Г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)), сообщает пресс-служба организации.

Мера наказания за правонарушение варьируется от штрафа в размере от 100 тысяч рублей до лишения свободы до полутора лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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