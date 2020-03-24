Полицейским Екатеринбурга представили нового начальника

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков представил личному составу УМВД по Екатеринбургу нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Озеров, который до последнего времени занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тверской области.Александр Мешков отметил, что Игорь Озеров служит в органах внутренних дел почти 30 лет. Обращаясь к Игорю Озерову генерал заявил, что его ждёт большая ответственность, впереди много работы, проведение массовых мероприятий, в том числе голосование по изменению Конституции.Также Александр Мешков рассказал, что новому руководителю УМВД предстоит работать в тесной связке с органами местного самоуправления, которое в ходе мероприятия представлял глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель городской думы Игорь Володин.Александр Высокинский в свою очередь добавил, что мэрия готова всячески содействовать полиции, пожелав Игорю Озерову успехов: «Наше плечо будет всегда рядом».Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова пожелала Игорю Озерову плодотворной работы в новой должности.