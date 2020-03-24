В Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля

09:23 | 25.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля – «ВАЗ-2114» и «Chevrolet Lacetti».



Сообщение о возгорании иномарки поступило на пульт диспетчера в 21:43 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах. На площади два квадратных метра поврежден моторный отсек автомобиля «Chevrolet Lacetti».



Сообщение о возгорании отечественного автомобиля поступило на пульт диспетчера в 03:20 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах. У ВАЗа также поврежден моторный отсек.



Оба пожара потушены в считанные минуты. Причины возгорания выясняются. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»