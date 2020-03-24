В перестрелке под Екатеринбургом есть пострадавший

09:03 | 25.03.2020

Фото: yandex.ru/images

В селе Балтым вчера вечером произошла стрельба. Все началось со словесного конфликта между двумя молодыми людьми, передает пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский». Однако один из участников ссоры вытащил травматическое оружие и выстрелил в оппонента.



По некоторым данным, стрелок попал в голову своему собеседнику. В настоящий момент ведётся проверка.

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