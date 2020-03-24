Новости дня
09:03 | 25.03.2020
Фото: yandex.ru/images
В перестрелке под Екатеринбургом есть пострадавший
По некоторым данным, стрелок попал в голову своему собеседнику. В настоящий момент ведётся проверка.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
09:45 | 25.03.2020
Полицейским Екатеринбурга представили нового начальника
09:23 | 25.03.2020
В Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля
09:03 | 25.03.2020
В перестрелке под Екатеринбургом есть пострадавший
08:45 | 25.03.2020
Верхнесалдинца госпитализировали с подозрением на коронавирус
21:43 | 24.03.2020
Специалисты продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом в Свердловской области
21:29 | 24.03.2020
Россиянам запретили курить кальяны в барах и кафе из-за коронавируса
21:01 | 24.03.2020
В Екатеринбурге к 75-летию Великой Победы школьники организовали выставку редких предметов
20:08 | 24.03.2020
На кладбище Екатеринбурге вандалы сожгли 15 могил
19:44 | 24.03.2020
Общегородской субботник в Екатеринбурге запланировали на 28 апреля
19:04 | 24.03.2020
Особо уязвимым категориям медработников Свердловской области будет оказана дополнительная поддержка
18:40 | 24.03.2020
Госжилстройнадзор Свердловской области призвал УК и ТСЖ не распространять недостоверную информацию о COVID-19
18:01 | 24.03.2020
На свердловчанина завели уголовное дело за то, что тот сообщил о больной коронавирусом жене
17:33 | 24.03.2020
В Пермском крае увеличилось количество систематически занимающихся физкультурой и спортом
17:29 | 24.03.2020
Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Чусовом
17:27 | 24.03.2020
Высокинский возглавил оргкомитет по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге
17:22 | 24.03.2020
В России за нарушение карантина можно будет получить до семи лет тюрьмы
16:51 | 24.03.2020
Депутат Госдумы поздравил с 95-летием челябинского ветерана
16:49 | 24.03.2020
В Свердловской области зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
16:35 | 24.03.2020
Жителей поселка Совхозный подключат к газу
16:19 | 24.03.2020
Подрядные организации моют ограждения во всех районах Перми
16:09 | 24.03.2020
Оперштаб опроверг информацию о закрытии подъездов домов в Екатеринбурге на карантин
16:02 | 24.03.2020
Глава Прикамья: Промышленникам необходимо усилить меры по организации производства в связи с коронавирусом
15:22 | 24.03.2020
В Верхней Пышме пропала 15-летняя девушка
15:03 | 24.03.2020
На Среднем Урале ГАИ проверяет пассажирские автобусы
14:25 | 24.03.2020
В Краснотурьинске назначен новый прокурор
14:25 | 24.03.2020
В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек
14:07 | 24.03.2020
26 марта в Пермском крае протестируют систему оповещения
14:00 | 24.03.2020
В Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые проездные