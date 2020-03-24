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08:45 | 25.03.2020

Фото: vsalde.ru

Верхнесалдинца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя свердловской Верхней Салды, вернувшегося неделю назад из Европы, госпитализировали в больницу Екатеринбурга с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает издание vsalde.ru, цитируя пресс-службу Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Именно на этом предприятии работает госпитализированный.

«Заболевший неделю назад прибыл из Европы и по распоряжению генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА, как и все прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, сдал анализы и находился на двухнедельном карантине, до получения результатов лабораторных исследований, — сообщили в пресс-центре ВСМПО-АВИСМА. — Первичные исследования показали отсутствие заражения коронавирусом. Однако, по результатам повторного исследования, выполненном в лаборатории Роспотребнадзора в Екатеринбурге, и полученным 24 марта в 16:00, специалисты лаборатории высказали предположение о положительном тесте. В настоящее время ожидаются результаты исследований из новосибирского центра «Вектор», которые или подтвердят или опровергнут предварительно поставленный диагноз».

В корпорации отметили, что на базе предприятия создан оперативный штаб для принятия необходимых мер, все помещения, где находился госпитализированный продизенфицированы, его контакты определены.

© «Вечерние ведомости»

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