Специалисты продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом в Свердловской области

21:43 | 24.03.2020

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Свердловский Роспотребнадзор сообщил том, что держит под контролем ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе. На сегодняшний день врачи подозревают COVID-19 у 82 человек, они находятся в стационарах. Подтвержденных случаев в области 13.



«За минувшие сутки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обследовано 281 человек, сделано 515 исследований. Всего с 1 февраля обследовано 5107 человек, сделано 8185 исследований», - сообщает Роспотребнадзор.



Также в регионе ведется работа по вручению гражданам, вернувшимся из других стран, уведомлений об изоляции. В настоящий момент медики наблюдают за 6180 гражданами, 3001 из которых прибыли из Европы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»