Россиянам запретили курить кальяны в барах и кафе из-за коронавируса

21:29 | 24.03.2020

Фото: topclub.ua

В России вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Информация о новых мерах по противодействию коронавируса COVID-2019 опубликована на сайте кабмина.



«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», - говорится в документе.



Кроме того, в РФ могут приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а санатории и лечебно-реабилитационные центры переоборудовать под изоляцию и лечение больных. Список этих учреждений утвердит Минтруд. Маски же в больницах и санаториях будут получать, прежде всего, те врачи, которые контактируют с заболевшими.



Также сказано, что для дезинфекции будут использовать все вещества, содержащие спирт, в том числе – косметику.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»