В Екатеринбурге к 75-летию Великой Победы школьники организовали выставку редких предметов

21:01 | 24.03.2020

Фото: администрация Верх-Исетского района



Ученики екатеринбургской школы №25 Екатеринбурга организовали выставку, приуроченную к 75-летию Великой Победы. Экспозиция состоит из редких предметов военных лет.



Часть экспозиции посвящена уральскому герою – Василию Феофанову. На выставке можно увидеть фото, официальные документы и награды.



«Мы собрали полную, расширенную биографию Василия Феофанова, – рассказала руководитель музея «Память» Татьяна Соломеина. – В том числе, документальные материалы, касающиеся его жизни. Василий был снайпером. На его счету под Сталинградом – 268 убитых фашистов и 2 самолёта, сбитых с земли противотанковой винтовкой».



Также экспонатом выставки стала стеклянная капсула со сталинградской землей и найденные одним из учеников школы Алексеем Тараном предметы военного времени с места боев в Карелии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»