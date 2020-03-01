На кладбище Екатеринбурге вандалы сожгли 15 могил

20:08 | 24.03.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»



В Екатеринбурге на Западном кладбище вандалы сожгли около 15 свежих могил, об этом рассказали очевидцы.



Как передает ИА «Уральский меридиан», информацию уже подтвердили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Сейчас по факту произошедшего проводится проводится проверку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»