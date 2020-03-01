Общегородской субботник в Екатеринбурге запланировали на 28 апреля

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19:44 | 24.03.2020
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Следует отметить, в документе указано, что месячник чистоты в этом году стартует 23 марта, несмотря на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что ранее в Свердловской области власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 12 апреля.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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