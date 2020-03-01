Общегородской субботник в Екатеринбурге запланировали на 28 апреля

19:44 | 24.03.2020

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В Екатеринбурге 28 апреля запланирован общегородской субботник. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.



Следует отметить, в документе указано, что месячник чистоты в этом году стартует 23 марта, несмотря на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией.



Напомним, что ранее в Свердловской области власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 12 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»