Особо уязвимым категорям медработников Свердловской области будет оказана дополнительная поддержка

19:04 | 24.03.2020

Фото: newtvnews.ru

Губернатор Свердловской области поручил проработать дополнительные меры поддержки особо уязвимых категорий медработников. Речь идет о медиках, работающих в ситуации с COVID-19, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-10».



Кроме того, правительство будет прорабатывать меры поддержки малого и среднего бизнеса.



«В числе приоритетов – контроль за наличием продуктов по всему региону», - пишут на канале.



Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Их состояние оценивается как «удовлетворительное», у одного из пациентов «средней тяжести». В настоящий момент искусственная вентиляция легких никому не требуется.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»