На свердловчанина завели уголовное дело за то, что тот сообщил о больной коронавирусом жене

18:01 | 24.03.2020

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Полицейские завели уголовное дело на жителя Тавды за заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, мужчина сообщил, что его жена больна коронавирусом.



Прибывшим на место врачам не окрыли дверь, в результате для содействия туда отправили сотрудников полиции.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность заявителя ОВД выяснили быстро. На следующее утро его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Автором «сигнала» оказался безработный ранее неоднократно судимый мужчина по имени Евгений, 1987 года рождения. Он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, побои и даже за вымышленные сведения о минировании важного объекта. При опросе подозреваемый пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Фуршет, как обычно, затянулся. Поэтому пришел ни в свой частный дом, а к теще, надеясь, что та отнесется с пониманием. Но вышло все наоборот. Там уже дожидалась разгневанная супруга, с которой по понятным причинам произошла ссора. Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку – скрытно взял сотовый телефон жены и ошарашил по нему диспетчера ЕДС информационной уткой о страшном заболевании близкого человека. Сотрудники полиции не оценили «шутку», возбудив административное дело», - сказал полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»