В Свердловской области протестировали тепловизоры для крупных объектов региона

17:45 | 24.03.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области представители штаба по предупреждению возникновения и распространения коронавируса – министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев посетили оптико-механический завод и протестировали различные виды тепловизоров.



«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева развернут штаб, в рамках принятых на нем решений, ряд зданий, включая железнодорожный вокзал, аэропорт, крупные торговые комплексы, предприятия, где находится свыше тысячи человек, будут оборудованы тепловизорами, которые позволяют определять температуру тела человека, и выявлять заболевших. В настоящее время оформлена заявка на поставку более 30 тепловизоров на территорию Свердловской области», – сказал Сергей Пересторонин.



Тепловизор будет определять, заходят ли в здание люди с повышенной температурой. Если значение будет превышать пороговое, то человеку будут измерять температуру ручным пирометром.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»