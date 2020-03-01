Высокинский возглавил оргкомитет по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге

17:27 | 24.03.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский лично проконтролирует подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в столице Урала. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.



Своим постановлением Высокинский утвердил перечень основных мероприятий, а также состав оргкомитета, в который вошли представители мэрии, горизбиркома, правоохранительных органов, силовых ведомств и спасательных служб.



Оргкомитету предстоит обеспечить избирательные комиссии помещениями для голосования и техническим оборудованием, предоставить транспортные средства и средства связи, а также решить вопросы противопожарной безопасности и охраны общественного порядка.



Планируется, что в Екатеринбурге организуют работу 555 избирательных участков. Также 24 временных пункта для голосования разместят в аэропорту, на вокзале, в медицинских и других учреждениях для временно пребывающих граждан.



Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»