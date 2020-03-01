Раздача медицинских масок в Екатеринбурге закончилась скандалом

Региональное отделение «Красного креста» в Свердловской области с сегодняшнего дня начало раздачу медицинских масок, антисептиков и упаковок влажных салфеток, которые изначально собирали для Гуанчжоу – города-побратима Екатеринбурга.Однако акция, которая должна была быть направлена на благотворительность, обернулась скандалом и возмущениями горожан.Руководитель регионального отделения организации Дмитрий Вершинин ранее рассказывал СМИ, что никаких жестких ограничений по выдаче масок волонтёры не делают. На деле это оказалось не так: волонтёры выдают только по одной маске на человека.Более того, сами волонтёры просили корреспондентов, которые приходили к месту выдачи, написать опровержение на слова Вершинина об отсутствии жестких рамок при выдаче масок.Многие люди просили выдать маски также для детей, но им отказывали. Одна женщина из очереди пожаловалась, что специально приехала с Сортировки, надеясь получить маски для своих пятерых детей, потому что просто так их сейчас купить невозможно. Ей, как и всем, выдали на руки одну маску.Кроме того, волонтёры выдавали маски из общих упаковок по 50 штук, что является нарушением стерильности медицинского средства. А в таком случае использование его для защиты от вируса само по себе не имеет смысла.Добавим, что выдача антисептических средств происходит в маленькой комнатке, – идеальном пространстве для распространения вируса, через которое за день прошло несколько сотен человек разного возраста.Волонтёры рассказали, что к моменту закрытия отделения они раздали 450 медицинских масок.