Жителей поселка Совхозный подключат к газу

16:35 | 24.03.2020

Фото: мояоколица.рф

Свердловский поселок Совхозный подключат к газу. Специалисты уже заканчивают проектировку трассы распределительного газопровода. К нему подключат около 80 жилых домов.



Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, специалисты сверили на местности варианты прохода газопровода, чтобы не повредить зеленые насаждения и минимизировать повреждение наружного благоустройства. Также во время выезда были отмечены места, где собственникам и пользователям земельных участков нужно расчистить территорию от строительного мусора и бараков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»