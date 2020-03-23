В Верхней Пышме пропала 15-летняя девушка

15:22 | 24.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Верхней Пышме пропала 15-летняя Виктория Логиновских. Она ушла из дома 22 марта и до сих пор не вернулась.



Как рассказали в поисковом отряде «Прорыв», девушка уже не в первый раз сбегает из дома. В этот раз она также может находиться в любой точке Свердловской области.



Приметы пропавшей: рост 149 см, среднее телосложение, русые волосы ниже лопаток, голубые глаза. На момент ухода из дома она была одета в куртку-парку черного цвета, черные штаны-джоггеры, с левой стороны который висит цепочка, белые кроссовки с буквой «N», кофту серого цвета с капюшоном, края кофты рваные.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории, просят позвонить руководителя отряда «Лиса» Наталии по номеру 8 (900) 044-02-20 либо в полицию по номеру 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»