Прокуратура Невьянска организовала проверку в связи с коммунальной аварией

14:42 | 24.03.2020

Фото: sq.com.ua

В результате прорыва на теплосетях жители домов и сотрудники соцобъектов на улице Советская в Невьянске остались без отопления. Городская прокуратура проводит проверку.



Отопление у невьянцев пропало еще вчера, 23 марта. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит, насколько своевременно ресурсоснабжающая организация проводила ремонт теплосетей и магистралей и устраняла аварии. Также будет проверено, была ли подача тепла и горячей воды бесперебойной.



В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что в настоящее время в ведомство вызвали должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, которые ответственны за предоставление населению жилищно-коммунальных услуг. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»