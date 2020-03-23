В Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые проездные

14:00 | 24.03.2020

Фото: transphoto.org

Пассажиры общественного транспорта в Нижнем Тагиле перейдут на пластиковые проездные карты, с помощью которых они смогут оплачивать проезд во всех трамваях безналом и повременно.



Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, все, кто приобретет пластиковый аналог, получат возможность пересаживаться на трамваи других маршрутов в течение определенного времени при оплате разовой поездки. Также горожане смогут выбрать любой вариант проездных, разновидности которых будут увеличиваться в дальнейшем.



Сейчас у новой карты нет названия, поэтому авторы проекты приглашают всех проголосовать за лучшее название на официальном сайте города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»