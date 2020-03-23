Рыбаков с отколотой льдины на Белоярском водохранилище успешно спасли

13:43 | 24.03.2020

Фото: скриншот видео

С отколотой льдины на Белоярском водохранилище спасли 350 рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Спасательная операция продолжаться немногим больше часа и завершилась в 12:38. К счастью, пострадавших нет, все рыбаки доставлены на берег.



Всего в операции задействовали три плавсредства и 18 сотрудников службы спасения Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»