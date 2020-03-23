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12:58 | 24.03.2020

Фото: optivera.ru

На Среднем Урале установят 30 тепловизоров в местах массового скопления людей

На Среднем Урале планируют установить около 30 тепловизоров, которые смогут дистанционно измерить температуру тела. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оборудования поставят на вокзалах, крупных промышленных предприятиях и торговых комплексах. Один образец тепловизора уже тестируют на Уральском оптико-механическом заводе.

– Нам надо было понимать, какими техническими характеристиками обладают эти образцы, чтобы рекомендовать нашим промышленным предприятиям, крупным торговым компаниям установку конкретных типов изделий, – поясняет министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Отметим, что тепловизоры поставят также в метро. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что если такой прибор выявит у человека повышенную температуру, то к нему вызовут медика и первично обследуют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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