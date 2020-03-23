На Среднем Урале установят 30 тепловизоров в местах массового скопления людей

12:58 | 24.03.2020

Фото: optivera.ru

На Среднем Урале планируют установить около 30 тепловизоров, которые смогут дистанционно измерить температуру тела. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.



Оборудования поставят на вокзалах, крупных промышленных предприятиях и торговых комплексах. Один образец тепловизора уже тестируют на Уральском оптико-механическом заводе.



– Нам надо было понимать, какими техническими характеристиками обладают эти образцы, чтобы рекомендовать нашим промышленным предприятиям, крупным торговым компаниям установку конкретных типов изделий, – поясняет министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.



Отметим, что тепловизоры поставят также в метро. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что если такой прибор выявит у человека повышенную температуру, то к нему вызовут медика и первично обследуют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»